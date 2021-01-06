«Сегодня в городской парк «Мосгортранса» пришел 600-й электрический автобус, это юбилейная машина производства группы компаний «ГАЗ». В ближайшее время она выйдет на линию. Менее чем за два года электробусный парк Москвы стал крупнейшим в Европе», - сказал Ликсутов.