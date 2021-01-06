РИАМО - 6 янв. Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов принял в эксплуатацию 600-й электробус столицы, передает корреспондент РИАМО.
Партия электробусов находится на территории эксплуатационной площадки филиала «Северо-восточный» ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня в городской парк «Мосгортранса» пришел 600-й электрический автобус, это юбилейная машина производства группы компаний «ГАЗ». В ближайшее время она выйдет на линию. Менее чем за два года электробусный парк Москвы стал крупнейшим в Европе», - сказал Ликсутов.
Он отметил, что электробусы доработаны по пожеланиям пассажиров и водителей.
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