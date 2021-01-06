РИАМО - 6 янв. Столичные врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 7206 человек, всего в городе выздоровели свыше 666 тысяч пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 666 282», — говорится в сообщении.

В городе за сутки выявили 5142 новых случая коронавируса, всего было подтверждено 838 554 случая заболевания.

Из-за ситуации с коронавирусом в Москве до 15 января закрыты музеи, библиотеки. В городе также отказались от проведения крупных новогодних мероприятий.

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Текстовая трансляция

6 ЯНВАРЯ

- Столичные врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 7206 человек,всего в городе выздоровели свыше 666 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 24 217 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 097 больных. В Москве - 5 142.

- Седьмого января пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье работать не будут, во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя региона.

- Российские ученые считают, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в 2021 году может развиваться по двум сценариям. Также они спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом.