РИАМО - 6 янв. В столице провели 12 пилотных испытаний разработок в сфере образования, среди них — нейрочат для сдачи ЕГЭ по английскому языку и система анализа поведения человека на онлайн-экзаменах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участие в тестированиях новых решений в сегменте образовательных технологий принимают школы, вузы и другие учебные заведения города.

«Стартапы могут получить доступ к муниципальным и коммерческим объектам, протестировать продукт в сотрудничестве с городскими учреждениями или крупным бизнесом и получить обратную связь от потенциальных заказчиков и потребителей», — говорится в сообщении.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, сфера образования занимает лидирующие позиции по количеству площадок для апробации новых технологий.

«С начала 2020 года провели 12 испытаний технологических решений в области образования, еще шесть находятся в процессе пилотного тестирования», — отметил Фурсин.

Он подчеркнул, что более половины испытанных технологий впоследствии внедрили и успешно применяют столичные организации и учреждения.

Фурсин отметил, что часть решений связаны с организацией эффективного дистанционного обучения. Другие проекты с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности помогают повышать вовлеченность учеников в образовательный процесс и наглядно демонстрировать материал.

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