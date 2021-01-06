РИАМО - 6 янв. Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании в стране фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, получивший название «Круг добра», передает Федеральное агентство новостей.

«Создать этот фонд в качестве новогоднего подарка президента попросила волонтер Регина Парпиева, которая сама страдает таким заболеванием», — говорится в сообщении.

Фонд будет получать деньги за счет средств от повышения налога на доходы богатых россиян — тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.

Эти поступления оцениваются примерно в 60 миллиардов рублей ежегодно.

В России с 1 января 2021 года ставка НДФЛ повысилась с 13% до 15% для тех граждан, кто получает больше 5 миллионов рублей ежегодно.

​Как уточняется в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля, председателем правления фонда назначен член Общественной палаты, основатель первого детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко.

Учредителем фонда от имени Российской Федерации является министерство здравоохранения.

Фонд будет заниматься закупками дорогих и редких лекарственных препаратов, в том числе тех, которые не зарегистрированы на территории России.​