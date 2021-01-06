РИАМО - 6 янв. В Москве за минувшие сутки подтвердили 5142 новых случая Covid-19, всего с начала пандемии в городе выявили 838 554 случая инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

В общественных местах и пассажирском транспорте мегаполиса нужно обязательно соблюдать масочно-перчаточный режим. Такие меры введены в рамках борьбы с распространением Covid-19.

В Москве работают 70 пунктов вакцинации, в которых можно сделать прививку от коронавирусной инфекции.

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 24 217 новых случаев коронавируса, при этом 11% заболевших не имели клинических проявлений инфицирования. За сутки скончались 445 человек, выздоровели 23 055 пациентов.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 3 308 601 случай Covid-19, скончался 59 951 заболевший, врачи вылечили 2 685 723 пациента.

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Текстовая трансляция

6 ЯНВАРЯ

- Столичные врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 7206 человек,всего в городе выздоровели свыше 666 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 24 217 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 097 больных. В Москве - 5 142.

- Седьмого января пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье работать не будут, во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя региона.

- Российские ученые считают, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в 2021 году может развиваться по двум сценариям. Также они спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом.