РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск городского округа Подольск провели для детей праздничную игровую программу и бесплатные мастер-классы, раздали сладкие подарки, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В ходе мероприятия сотрудники дома культуры «Металлург» провели большую игровую программу. Также жители могли послушать новогодние мелодии в исполнении муниципального духового оркестра Подольска.

«Творческое объединение «Климовск - город мастеров» провел для детей бесплатные мастер-классы. Любителей верховой езды ждали поездки на лошадях. Праздник получился теплым и уютным. Все участники конкурсов получили сладкие подарки и невероятное праздничное настроение», - говорится в сообщении.

Все желающие могли побаловать себя безалкогольным глинтвейном, горячим чаем и кофе, погреться у очага «Зима в Подмосковье».