РИАМО - 6 янв. Седьмого января пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье работать не будут, во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе развернуто более 90 специальных пунктов для масштабной вакцинации от коронавируса. Выбрать наиболее удобный можно на сайте.

«Прививка делается добровольно, ее уже поставили более 15 тысяч жителей. Запись на процедуру — через портал госуслуг или по телефону 122», — говорится в сообщении.

Вакцинироваться могут жители региона в возрасте от 18 лет, которые не переболели Covid-19, а также не относятся к группам риска по здоровью. Теперь прививку ставят и жителям старше 60 лет.

Вакцинация противопоказана беременным, кормящим матерям, аллергикам, людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. В вакцинации также будет отказано, если у человека высокая температура.

В приоритетном порядке прививаются люди, находящиеся в группе риска. Это медицинские работники, специалисты социальной сферы, ЖКХ, сотрудники МФЦ, водители общественного транспорта и полицейские.

Медицинская процедура проводится отечественной двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

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6 ЯНВАРЯ

- Столичные врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 7206 человек,всего в городе выздоровели свыше 666 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 24 217 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 097 больных. В Москве - 5 142.

- Седьмого января пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье работать не будут, во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя региона.

- Российские ученые считают, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в 2021 году может развиваться по двум сценариям. Также они спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом.