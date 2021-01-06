РИАМО - 6 янв. Атлантический циклон 8 января придет на Русскую равнину, в том числе и в Московский регион, он может принести с собой ледяной дождь, сообщается на сайте «Метеовести».

«Однако это лишь на одни сутки, а затем начнется еще более мощное похолодание. И температура впервые за последнее время опустится до нормальных значений», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра России, с 9 января температура в регионе будет понижаться. Днем может быть до минус 9 градусов, по ночам — до минус 11 – минус 13 градусов.

Кроме того, на предстоящих выходных прогнозируют снег, а следующая неделя начнется с солнечной погоды.