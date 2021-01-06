РИАМО - 6 янв. Несмотря на то, что к середине 2020 года автомобильный рынок РФ частично оправился от удара, нанесенного пандемией коронавируса, эксперты смотрят на 2021 год без оптимизма, пишет в среду газета «Известия».

«Год будет тяжелый с точки зрения платежеспособного спроса. Повышение утилизационного сбора неизбежно потянет цены вверх, а господдержку придется продлевать», — считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Он подчеркнул, своевременная помощь правительства позволила избежать в прошлом году коллапса отрасли и массовых банкротств дилерских сетей. Без господдержки объем рынка легковых автомобилей едва ли превысил бы 1-1,1 миллиона штук. Поддержка, скорее всего, понадобится и в этом году.

При этом автомобили начнут дорожать уже с января. Насколько вырастет их стоимость зависит от колебаний курса рубля.

По словам аналитика компании JATO Dynamics Сергея Баранова, если сильных колебаний не произойдет, то изменение цен будет не таким существенным, как в прошлом году.

«К настоящему моменту это в среднем плюс 10% и до плюс 30% по отдельным брендам. Если на валютном рынке опять будут резкие взлеты, то участники авторынка неминуемо отреагируют на ситуацию», — отметил эксперт.

По прогнозу аналитика Андрея Ольховского, в течение первого квартала 2021 года цены по разным брендам и моделям авто вырастут от 5% до 10%. А генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин считает, что средний рост цен по итогам года составит до 15%.

Ключевое влияние на ситуацию также оказывает дефицит машин: перебои с поставками комплектующих и неполный объем планируемого производства дали о себе знать в прошлом году. В новом году автомобилей вновь не достанется всем желающим, предупреждают игроки рынка.​​

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