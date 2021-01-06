РИАМО - 6 янв. Возгорание произошло в квартире дома по улице 15-й Парковой в Москве, из здания спасены пять человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в 09:42 в среду. Возгорание произошло по адресу: улица 15-я Парковая, 38.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир жилого здания. В ходе тушения горящей квартиры на 19-м этаже с вышерасположенных этажей были спасены пять человек», — говорится в сообщении.

Пожарные локализовали возгорание в 10:13 и потушили его в 10:17. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

На момент ликвидации возгорания в квартире сведений о пострадавших не поступало.