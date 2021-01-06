РИАМО - 6 янв. В рождественскую ночь в столице прогнозируется мороз, температура может опуститься до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В мегаполисе с конца декабря каждый день наблюдаются оттепели.

«В Москве наконец-то подморозит: в праздничную ночь до минус 9 градусов. В дневные часы сегодня-завтра — минус 3 – минус 5 градусов», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра России, в Московском регионе в рождественскую ночь пройдет небольшой снег, также ожидается гололедица.