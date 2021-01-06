РИАМО - 6 янв. Российские ученые считают, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в 2021 году может развиваться по двум сценариям, сообщает РИА Новости.

По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, в одном из вариантов избавиться от заболевания позволит иммунитет, который сформируется у жителей страны в результате болезни или вакцинации.

«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — добавил Вознесенский.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова уточнила, что следует ожидать спада по заболеваемости коронавирусом весной, хотя в конце зимы также может быть вторая волна роста заболеваемости простудой.

«Учитывая, что вирус (Covid-19 – ред.) может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — подчеркнула профессор.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что заболеваемость коронавирусом снизится, когда у 30% жителей страны будет иммунитет. А сам Covid-19 исчезнет, когда иммунитет будет у 60-70% населения.

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 3 284 384 случая коронавируса, скончались 59 506 заболевших, выздоровели 2 662 668 человек.​

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Текстовая трансляция

6 ЯНВАРЯ

- Столичные врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 7206 человек,всего в городе выздоровели свыше 666 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 24 217 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 097 больных. В Москве - 5 142.

- Седьмого января пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье работать не будут, во все остальные праздничные дни возможность поставить прививку есть у каждого жителя региона.

- Российские ученые считают, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в 2021 году может развиваться по двум сценариям. Также они спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом.