РИАМО - 6 янв. До 15:00 среды в Московской области местами прогнозируется гололед и гололедица, жителям региона посоветовали быть внимательными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«При гололедице водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия», - говорится в сообщении.

Также водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дорогах, быть особенно внимательными при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам.

Пешеходам на улице следует соблюдать осторожность, особенно при переходе дороги.

При возникновении каких-либо происшествий следует позвонить в ГУ МЧС России по региону по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, а также можно обратиться за помощью по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.