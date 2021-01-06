РИАМО - 6 янв. В минувшем году порядка 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Весной 2020 года во время пандемии технопарки смогли оперативно перестроить учебный процесс и адаптировать занятия для дистанционного формата.

«Участвовать в занятиях дистанционно для многих проще и удобнее. Это опция позволила детским технопаркам расширить свою аудиторию и сделать курсы экстерриториальными», — сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, ряд площадок отметил существенный прирост слушателей не только из Москвы и регионов РФ, но и из других стран, к примеру, Казахстана, Израиля, Южной Кореи и США.

Например, одним из первых в удаленный режим свои программы перевел детский технопарк «Альтаир» МИРЭА — Российского технологического университета. Аудитория технопарка за счет онлайн-программ выросла в десять раз.

Технопарк «Москва» провел виртуальный хакатон Z-vision, увеличив общий охват своей аудитории практически в два раза, а «Мосгормаш» организовал курсы на удаленке «Хай-тек» для инженерных классов Красноярска.

Детский технопарк Российского государственного социального университета организовал бесплатные инженерные каникулы для своих слушателей по части направлений, таких как «Аддитивные технологии», «Мобильная робототехника на базе Arduino», «Графический дизайн» и «Мультимедийные технологии».

Технопарки задействовали все доступные технические средства — от соцсетей и платформ для конференций до использования виртуальной реальности и написания скриптов-помощников.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, онлайн-формат работы технопарков оказался не менее эффективен, чем непосредственное взаимодействие.

Онлайн-курсы по программированию, автоконструированию и 3D-моделированию стали самыми популярными. Также спросом пользуются и короткие форматы — лекции и мастер-классы, которые не входят в продолжительные образовательные программы.

На текущий момент в столице работают 18 технопарков для детей. С момента открытия первого из них в 2016 году участниками проектов стали свыше 280 тысяч слушателей.

В столице создали онлайн‑площадку, объединяющую все технопарки>>