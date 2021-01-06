РИАМО - 6 янв. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево в среду утром задержали и отменили 28 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во аэропорту Внуково задержали три рейса, еще шесть отменили. В воздушной гавани Шереметьево отменен один рейс, задержано три. В Домодедове задержали 14 прилетов и вылетов, еще один рейс отменили.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.