РИАМО - 6 янв. Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче за бронзу на чемпионате мира, сообщает Газета.ru.

Игра прошла в ночь на среду в Канаде.

«Россияне уступили со счетом 1:4, оставшись без медалей. Одним из самых неприятных итогов турнира станет и тот факт, что в матчах плей-офф команда Игоря Ларионова забросила лишь три шайбы», - говорится в сообщении.

Победу в турнире одержала сборная США, которая обыграла канадцев.​