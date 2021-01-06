РИАМО - 6 янв. Иномарка врезалась в «Газель» на 86-м километре МКАД, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На 86-м километре МКАД в районе пересечения с Подушкинским путепроводом KIA врезалась в неисправную «Газель», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в данной дорожной аварии пострадали два человека.

Из-за ДТП были перекрыты две полосы. На данный момент проезжая часть трассы освобождена.