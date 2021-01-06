РИАМО - 6 янв. Похолодание до минус 8 градусов прогнозируется в Подмосковье и Москве в среду, существенных осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в Рождественский сочельник будет определять теплый сектор циклона. Прогнозируется облачная погода.

«С восточным ветром придет более холодный воздух, максимальная температура в столице - минус 5 - минус 3, по области - минус 8 - минус 3 градуса», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного понизится, в середине дня оно составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет порядка 80%. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.