РИАМО - 6 янв. Для столичных спасателей установили два новых учебных модуля, на которых отрабатываются действия при тушении возгораний и по спасению людей в условиях ограниченного пространства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, данные комплексы появились на полигоне Пожарно-спасательного центра. Именно там пожарные и спасатели города регулярно тренируются и повышают квалификацию.

«Первый комплекс позволяет отработать алгоритм действий при возникновении ЧС на объектах газового хозяйства, газораспределительных подстанциях, в промышленной зоне или на газовых заправках», - отметил Бирюков.

Он уточнил, что на данном комплексе спасатели могут отработать тушение огня с тепловым потоком большой мощности, в том числе с ведением разведки, локализацией горючих веществ, а также с аварийным отключением электричества, эвакуацией пострадавших.

На втором модуле имитируется работа по тушению возгорания в закрытых помещений, например, в коллекторе, насосной станции, вентиляционной камере, хранилище и так далее.

«Благодаря этому спасатели и пожарные смогут усовершенствовать навыки ведения разведки при задымленности, поиска пострадавших, деблокирования и эвакуации людей, оказания первой помощи», - пояснил заммэра.

Он добавил, что новые комплексы для спасателей оснащены специальными системами управления, позволяющими контролировать процесс занятий. Кроме того, здесь можно изменять условия задачи, корректировать ее и проводить запись.

Бирюков выразил уверенность, что данные модули будут полезны спасателям, а еще помогут им повысить уровень подготовки.