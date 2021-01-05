РИАМО - 5 янв. Поступление на вооружение РФ новых ракет, в том числе «Циркона», и полное обновление флота позволит изменить баланс сил в мировом океане, сообщает Nation News.

«В ближайшие годы поступят на вооружение ракеты «Циркон», которые существенно поменяют все взаимодействие на флоте на надводных кораблях. Это ракета, с которой невозможно справиться никаким комплексам ПВО», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что на сегодняшний день три самых сильных флота в мире – это США, Китай и Россия. При этом флот КНР в ближайшие годы может выйти на первое место.

По его словам, флот РФ делает упор на качество техники и на производство разных видов кораблей, чтобы не допустить разносортности, которая была во времена СССР. Так что через несколько лет ситуация по всем российскому флоту улучшится в несколько раз.​