РИАМО - 5 янв. В Москве на первое место по затратам вышла отрасль здравоохранения, средства расходуются на строительство и ремонт медучреждений, закупку оборудования, сообщается на официальном сайте мэра города.
В прошлом году в городе построили 14 объектов здравоохранения, среди которых больницы в Коммунарке, в Вороновском, перинатальный кардиологический центр.
Еще в мегаполисе начали масштабную программу реконструкции старых поликлиник, которые возведены в 1960–1970 годах.
«Мы разработали программу и приступили конкретно к ее реализации, запланировав реконструкцию 137 поликлиник. Это крупнейшая вообще программа реконструкции. Ряд объектов уже введен, они смотрятся как абсолютно новые комфортные объекты», — уточнил мэр.
В медучреждениях Москвы еще обновляют оборудование, чтобы оно не устаревало и соответствовало всем современным требованиям.
Кроме того, в сфере здравоохранения внедряется искусственный интеллект (ИИ), он появился в поликлиниках и стационарах. На сегодняшний день ИИ работает по распознанию снимков коронавирусной пневмонии, онкозаболеваний, болезней системы кровообращения и других.
Более 3 тыс единиц сложного высокотехнологичного медоборудования закупили в Москве>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии