РИАМО - 5 янв. В Москве на первое место по затратам вышла отрасль здравоохранения, средства расходуются на строительство и ремонт медучреждений, закупку оборудования, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сегодня здравоохранение — это отрасль в Москве номер один по капитальным вложениям и затратам. Мы разделили и определили ряд направлений здравоохранения. Это строительство новых объектов, реконструкция существующих, которых более чем достаточно, обновление оборудования и цифровизация здравоохранения», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

В прошлом году в городе построили 14 объектов здравоохранения, среди которых больницы в Коммунарке, в Вороновском, перинатальный кардиологический центр.

Еще в мегаполисе начали масштабную программу реконструкции старых поликлиник, которые возведены в 1960–1970 годах.

«Мы разработали программу и приступили конкретно к ее реализации, запланировав реконструкцию 137 поликлиник. Это крупнейшая вообще программа реконструкции. Ряд объектов уже введен, они смотрятся как абсолютно новые комфортные объекты», — уточнил мэр.

В медучреждениях Москвы еще обновляют оборудование, чтобы оно не устаревало и соответствовало всем современным требованиям.

Кроме того, в сфере здравоохранения внедряется искусственный интеллект (ИИ), он появился в поликлиниках и стационарах. На сегодняшний день ИИ работает по распознанию снимков коронавирусной пневмонии, онкозаболеваний, болезней системы кровообращения и других.

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