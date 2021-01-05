РИАМО - 5 янв. Экономист Константин Добромыслов отметил, что индексация выплат работающим пенсионерам в РФ позволит поставить всех пенсионеров в равные условия, сообщает Nation News.

По приказу главы государства Владимира Путина пенсионные выплаты в стране должны индексироваться ежегодно до 2024 года. Эта мера не касалась работающих пенсионеров. Во время ежегодной пресс-конференции Путин поднял данный вопрос, а затем поручил кабмину предоставить предложения по нему.

«В этом вопросе не должно быть дискриминации. Всем нужно индексировать одинаково, по общим правилам», — подчеркнул Добромыслов.

Он отметил, что невыплата индексации пенсии в России связана с международными правилами, по которым не предусмотрена выплата пенсий работающим гражданам.

«Считается, что если человек работает, то он не утратил трудоспособность, а значит пенсию ему выплачивать не надо. Но у нас в России выплачивают. Сами пенсии у нас невысокие. Это была оправданная мера. Зарплата и пенсия вместе позволяли поддерживать достойный уровень жизни», - пояснил экономист.

С этого года выплаты пенсионерам в стране проиндексировали на 6,3%. В среднем размер пенсий увеличился на 1 тысячу рублей. Размер средней пенсии по РФ будет 17 432 рубля.​