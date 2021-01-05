РИАМО - 5 янв. Более 80% диагностического оборудования в столичных медучреждениях является цифровым, в городе на 2020–2023 годы еще было закуплено свыше 3 тысяч единиц сложного высокотехнологичного медоборудования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего город планирует приобрести за этот срок свыше 6 тысяч единиц оборудования, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен аппаратов для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, тысячи аппаратов для ультразвукового исследования, маммографов и техники», - говорится в сообщении.

В приоритете в городе остаются закупки оборудования напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла и с десятилетней гарантией обслуживания. В таком случае в течение всего срока службы поставщик будет обслуживать и ремонтировать купленную техники.

Кроме того, оставшиеся в московских медучреждениях аналоговые аппараты постепенно заменяются на современные. При замене техники она включается в единое цифровое медицинское пространство мегаполиса.

В общей городской базе на сегодняшний день собрано свыше 6 миллионов цифровых снимков, и их число постоянно увеличивается.

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