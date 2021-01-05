РИАМО - 5 янв. Руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина назвала пять моделей машин, которые больше всего подходят женщинам, сообщает Nation News.

Она уточнила, что в этом году наиболее подходящими авто для женщин могут быть компактные машины, у которых установлена автоматическая коробка передач. Самыми популярными моделями этой категории являются Skoda Fabia, Nissan Micra, Renault Clio, Hyundai Getz и Kia Rio.

«Комплектация автомобиля для представительниц женской половины населения должна включать в себя коробку автомат для более простого управления, а также опции безопасности водителя и пассажира», — сказала Уткина.

По ее словам, помимо безопасности для автоледи еще важен комфорт, поэтому в перечень опций в машине должны входить климат-контроль, аудиосистема и возможность установки детского кресла.

Она подчеркнула, что при выборе машины для женщин нужно обращать внимание на соотношение цены и качества, а еще на расход топлива и содержание авто, надежность.​