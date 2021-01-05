РИАМО - 5 янв. В Подольске состоялся фестиваль для детей и взрослых «Ледовая феерия», на нем выступили клоунское ледовое трио, юные фигуристы и хоккеисты, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Фестиваль прошел в подольском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». На лед вышли фигуристы и хоккеисты, самым юным из которых по шесть лет.

«Артисты Театра ледовых миниатюр «Волшебный лед» представили композицию с каскадом разнообразных элементов фигурного катания «Веселые игрушки». Особых аплодисментов удостоилось выступление клоунского ледового трио семьи Новинских», - говорится в сообщении.

Еще один шутливый номер «У леса на опушке» подарили воспитанники отделения фигурного катания спортивной школы олимпийского резерва «Витязь».

Под стать фигуристам были и юные хоккеисты, показавшие почему отечественная школа считается одной из лучших в мире. Будущие звезды продемонстрировали и индивидуальное мастерство, и групповые комбинации, и филигранную технику.

8 января в парке имени Талалихина пройдет еще один новогодний праздник - гастрономическое шоу «НеобыЧайный фестиваль». В нем примут участие чайные, кондитерские фабрики, а также пекарни. Гости смогут попробовать вкусный чай из царя-самовара на 300 литров. Начало в 12.00.

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