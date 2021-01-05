РИАМО - 5 янв. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском во вторник вечером задержали и отменили 23 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове семь рейсов отменили, еще пять задержали. В аэропорту Шереметьево задержан один рейс, отмен нет. В Домодедове задержали девять прилетов и вылетов, отмен нет.

По данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, один рейс задерживается, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.