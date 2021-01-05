РИАМО - 5 янв. Российский лидер Владимир Путин призвал как можно скорее обеспечить восстановление рынка труда в стране и снизить уровень безработицы, пишет газета «Известия».

«Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы», — сказал глава государства на совещании по социальным вопросам.

Путин подчеркнул, что необходимо дать гражданам стабильный заработок.

По словам президента, сейчас накопилось много проблем в социальной сфере.

«Вопрос, который требует отдельного разговора, — это механизм социального контракта. Если в 2020 году он внедрялся в рамках пилотного проекта в 21 регионе, то теперь, в 2021 году, уже все субъекты федерации будут участвовать в этой, важнейшей, я считаю, программе», — добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что вопросы социальной и демографической политики, а также меры поддержки семей, детей, людей старшего поколения остаются в приоритете у властей.​​