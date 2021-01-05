РИАМО - 5 янв. Планы на год лучше всего начинать строить, когда есть вдохновение и желание, а также в спокойной обстановке, сообщила эксперт по тайм-менеджменту и личной эффективности Евгения Савичева.

«Лучше всего ‒ прислушиваться к себе. Когда чувствуете вдохновение и желание, тогда и расписывайте свои мысли, планы, мечты. Это как раз и надо делать в хорошем настроении, а не в состоянии гонки. В суете у нас затупляется внимание, мы не слышим себя», - сказала Савичева в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что человек может писать план на бумаге или в смартфоне, главное, чтобы он мог заглядывать в него ежемесячно.

«Берем листочек, в середине пишем слово «год», от него рисуем ветви. Это ваши сферы жизни. Например, здоровье, работа, семья, дружба, дом, путешествия и так далее. И от каждой сферы ниже еще ветви – это уже ваши цели. Также есть мобильные приложения для создания таких карт», - пояснила эксперт.

Она отметила, что мотивация обычно у людей появляется сама, если цель для них действительно важна. Кроме того, каждую большую цель следует разбить на небольшие этапы.

По ее словам, человек при планировании на год также должен быть готов к форс-мажорным обстоятельствам, а еще к тому, что цель перестанет быть актуальной или появится новая.

«Не стоит воспринимать это как поражение. На пути к каждой мечте всегда есть множество трудностей – финансовых, временных, эмоциональных. Они будут ‒ 100%. Думать, что вы легко достигнете любой цели, – это ошибка», - добавила Савичева.

Она отметила, что при составлении плана нужно продумать, какие трудности могут встретиться на данном пути, а также предусмотреть варианты их решения.

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