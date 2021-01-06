РИАМО - 6 янв. В ночь на 7 января общественный транспорт Москвы будет развозить пассажиров допоздна, чтобы верующие могли посетить праздничную службу, а затем уехать домой, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В рождественскую ночь с 6 на 7 января 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:00 и работают 15 ночных маршрутов», — говорится в сообщении.

Поезда в столичной подземке и на Московском центральном кольце будут ходить до 02:00.

На Московских центральных диаметрах запустят дополнительные поезда ночью и утром. Перед поездкой на МЦД пассажирам посоветовали уточнять актуальное расписание движения поездов.

Кроме того, в городе можно припарковать машину бесплатно на всех уличных парковках по 9 января.

Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи великий праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.​