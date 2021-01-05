РИАМО - 5 янв. Жители микрорайона Железнодорожный Балашихи обнаружили испуганного песца на одной из городских улиц, после чего призвали в соцсетях поймать полярную лису для ее безопасности.

«Железнодорожный, улица Струве 3. Нужна помощь с поимкой песца», — сообщается в Instagram-аккаунте el_couguar_fox.

Скорее всего, песец сбежал либо от местного хозяина, либо был привезен с фермы, так как эти звери не водятся в Подмосковье.

В итоге животное было поймано.

По данным СМИ, полярную лиса забрала к себе местная жительница, которая пообещала передать зверя в приют.