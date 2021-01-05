РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Пожарные подмосковного Подольска принимали участие в тушении двух домов в городском округе Чехов, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Рабочие будни пожарных отдельного пожарно-спасательного поста 257 пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» на месте пожара в городском округе Чехов. Сгорело два дома, два дома отстояли», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что огнеборцы округа просят горожан соблюдать правила пожарной безопасности и быть аккуратнее с огнем.