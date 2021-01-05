РИАМО - 5 янв. В рождественскую ночь столичный общественный транспорт будет ходить допоздна, чтобы все желающие могли посетить праздничную службу, а потом вернуться домой, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Метро и МЦК проработает до 2 часов ночи 7 января. На диаметрах запустим дополнительные утренние и ночные рейсы», — говорится в сообщении.

Перед поездкой по МЦД пассажирам рекомендовали сверятся с актуальным графиком движения поездов.

Также в рождественскую ночь будет продлена до 03:00 работа 168 маршрутов наземного транспорта. Еще в городе работают 15 ночных маршрутов.

Все уличные парковки в мегаполисе бесплатны по 9 января.

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