РИАМО - 5 янв. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства перед жителями Москвы в 2021 году, несмотря на дефицит бюджета, передает РИА Новости.

Собянин во вторник принял участие в совещании по социальным вопросам под руководством президента РФ Владимира Путина. По словам градоначальника, несмотря на пандемию коронавируса, все социальные обязательства перед горожанами в 2020 году были выполнены, включая дополнительные выплаты и адресную поддержку.

«На 2021 год, несмотря на дефицит бюджета, <…> мы обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы (Путин - ред.) говорили, и давали нам поручения», — сказал Собянин.

По словам мэра, в Москве наблюдается положительная динамика по инвестициям в основной капитал. ​​