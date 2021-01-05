РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Две юные жительницы Люберец вместе с главой муниципалитета Владимиром Ружицким написали письмо Деду Морозу и уже во вторник дети получили заветные подарки, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Накануне на фестивале «Новогодний мандарин» в Наташинском парке Мария Чиберина и Сальсабиль Камел признались Ружицкому, что очень хотели получить на Новый год игрушки — куклу и надувного ослика, но Дед Мороз так и не принес им эти подарки. Глава муниципалитета предложил им вместе написать письмо самому главному зимнему волшебнику и рассказать о своих заветных мечтах.

«Новый год — волшебный праздник! Ведь это время, когда сбываются мечты! И вот во вторник Дед Мороз исполнил желания ребятишек. От всего сердца поздравляю люберчан с наступившим Новым годом! Пусть он будет самым добрым и радостным, принесет много счастья и улыбок! Дарите радость детям и верьте в чудеса», — сказал Ружицкий.