РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Волонтеры подмосковного Подольска разыскивают добровольцев на сдачу крови для женщины из реанимации, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Резус-фактор отрицательный, группа крови первая.

«Для жительницы микрорайона Кутузово Подольска очень нужна кровь. Срочно! Просим откликнуться всех, кто имеет подходящий резус-фактор», - говорится в сообщении.

Сдать кровь для пациентки можно по адресу: улица Кирова, дом 9 (на Подольской станции переливания крови). При сдачи необходимо указать: реанимация, ЦРБ Подольска, для Вероники Вячеславовны Абраменковой.