РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Волонтеры подмосковного Подольска разыскивают добровольцев на сдачу крови для женщины из реанимации, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».
Резус-фактор отрицательный, группа крови первая.
«Для жительницы микрорайона Кутузово Подольска очень нужна кровь. Срочно! Просим откликнуться всех, кто имеет подходящий резус-фактор», - говорится в сообщении.
Сдать кровь для пациентки можно по адресу: улица Кирова, дом 9 (на Подольской станции переливания крови). При сдачи необходимо указать: реанимация, ЦРБ Подольска, для Вероники Вячеславовны Абраменковой.
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