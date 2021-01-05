РИАМО - 5 янв. За первые январские дни в Москве произошло 98 пожаров, на которых спасли 44 человека, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число пожаров сократилось на 22%. Но, несмотря на положительную динамику, к сожалению, с начала 2021 года на пожарах погибли семь человек», — отмечается в материале.

Наибольшее число пожаров, возникших с 1 января, пришлось на жилой сектор. Основные причины — неосторожное обращение с огнем, в частности, курение, а также неисправность электроприборов.

Горожанам напомнили, что в случае запаха гари, а также при появлении дыма или огня в доме нужно немедленно вызывать пожарных по номеру телефона 101. По возможности, необходимо предупредить соседей о возникновении пожара.

Если очаг возгорания небольшой, то нужно постараться самостоятельно справиться с ним до приезда пожарных.

В случае сильного возгорания нужно немедленно покинуть помещение, взяв с собой документы и деньги. Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещено.