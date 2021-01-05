РИАМО - 5 янв. Замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» решили зарегистрировать только после того, как была доказана ее высокая эффективность и безопасность, сообщается на сайте kp.ru.

«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», ― сказал Фисенко.

Он также подчеркнул, что решение о регистрации этого препарата принималось в том числе с учетом данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы, которую центр имени Гамалеи использовал для создания других вакцин.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что более 1 миллиона россиян уже привились вакциной «Спутник V», а в гражданский оборот ежедневно поступает по 100 тысяч доз препарата. ​

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Текстовая трансляция

5 ЯНВАРЯ

- В Минздраве заявили о высокой эффективности вакцины «Спутник V». Препарат прошел все необходимые клинические испытания.

- В Подмосковье за минувшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1502 человека, с начала пандемии вылечились 119 252 пациента.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 1 млн россиян привились вакциной «Спутник V». Новых побочных эффектов от препарата не выявлено.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.

- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.

- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.

- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.