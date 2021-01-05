РИАМО - 5 янв. В столице и Подмосковье до 10:00 7 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской, Рязанской, Липецкой и Воронежской областей.

Шестого января в регионе ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ожидается от минус 5 до минус 3 градусов.

Снег и гололедица прогнозируются и 7 января. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а температура не изменится.