РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В городском округе Люберцы на запасном поле стадиона «Торпедо» провели товарищеский матч по хоккею между командами ветеранов спорта и любителей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Со счетом 8:6 победу вырвали любители. Поздравляю игроков. Хоккей - игра для настоящих мужчин, ведь трус не играет в хоккей», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что зима в Люберцах - яркая и спортивная.

«Друзья, выходите на улицу, занимайтесь спортом, в нашем округе все для этого есть. Люберцы - территория спорта», - добавил Ружицкий.