РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Сотрудники Госавтоинспекции в торгово-развлекательных центрах Люберец провели тематическую акцию, в ходе которой рассказали посетителям о необходимости ношения световозвращающих элементов на одежде, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В торговых центрах Люберец и Лыткарина сотрудники Госавтоинспекции провели тематические акции, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и популяризацию использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Также они напомнили о необходимости использования в темное время суток на верхней одежде световозвращающих элементов», - говорится в сообщении.

Во время мероприятия автоинспекторы рассказали о наиболее часто встречающихся ошибках при установке детских кресел, а также о трагических последствиях в случае пренебрежения правилами перевозки детей в транспортных средствах.

Еще полицейские объяснили родителям, где в автомобиле самое безопасное место для юного пассажира и то, как правильно использовать ремни безопасности, чтобы поездка ребенка была безопасной.

«К сожалению, на сегодняшний день не все осведомлены о волшебных свойствах фликера. А ведь именно такой значок помогает пешеходам в темное время суток обнаружить себя на дороге. Отражая свет фар от своей поверхности, фликер превращается на некоторое время в дорожный огонек», - добавляется в материале.

Кроме того, специалисты показали, что фликер можно носить на верхней одежде, детской коляске, рюкзаке.

Участникам акции вручили тематические листовки с рекомендациями по правильному применению средств пассивной безопасности и световозвращающие браслеты, наклейки, значки.