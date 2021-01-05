РИАМО - 5 янв. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовлен проект указа о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра», сообщается на сайте kp.ru.

Глава государства напомнил, что финансироваться данный фонд будет на средства, полученные от налога на доходы физлиц, которые зарабатывают свыше 5 миллионов рублей в год.

«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», — отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что повышение ставки позволит получить дополнительно около 60 миллиардов рублей.

В России с 1 января 2021 года ставка НДФЛ повысилась с 13% до 15% для тех граждан, кто получает больше 5 миллионов рублей ежегодно. ​