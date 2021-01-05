РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В прошлом году на предприятиях городского округа Люберцы создали свыше 1,5 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа Люберцы действуют 16 899 субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 10,4 тысячи – индивидуальные предприниматели. В 2020 году на территории округа создано более 1,5 тысяч новых рабочих мест», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в городском округе функционируют Союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, открыт центр оказания услуг «Мой бизнес».