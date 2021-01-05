РИАМО - 5 янв. Гранат помогает укреплять иммунитет, имеет противовоспалительное и противоопухолевое действие, а еще хорошо влияет на сосуды, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые обладают очень ярко выраженным свойством, помогающим снимать воспаление. Гранат предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы, помогает улучшить ее состояние и избежать таких серьезных заболеваний, как инфаркт, инсульт», — сказала Соломатина в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что данный фрукт способствует понижению уровня холестерина в крови, а еще может предотвратить раннее развитие слабоумия. Кроме того, гранат оказывает противоопухолевое действие, особенно связанное с раком молочной железы.

По ее словам, чтобы этот полезный фрукт раскрыл все свои свойства, следует есть его каждый день.

«Достаточно четверти плода граната ежедневно или буквально 30 граммов гранатового сока, не нужно пить его стаканами. Нужно понимать, что органические кислоты могут раздражать ЖКТ и вызвать обострение, если у кого-то уже есть определенные проблемы», —​ уточнила диетолог.

Она отметила, что если употреблять много граната, то он может негативно воздействовать на зубную эмаль.

Гранатовый сок специалист посоветовала разводить водой или пить через трубочку, а после этого обязательно полоскать рот.

В выборе хорошего граната поможет его хвостик. Он должен быть сухой и без следов плесени.​