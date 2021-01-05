РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В подмосковных Люберцах скончался технический директор АО «НЦВ Миль и Камов» Иван Александрович Сопкин, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На 68 году жизни 4 января после тяжелой болезни ушел из жизни технический директор АО «НЦВ Миль и Камов» Иван Александрович Сопкин, почти 40 лет он посвятил вертолетному заводу. Это невосполнимая утрата для коллектива предприятия, Люберец и России», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что Сопкин начал свой трудовой путь в «горячем» цеху Ступинского металлургического комбината. На Опытном производстве Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля он работал с 1982 года. Огромная по масштабу задача объединения опытных производств и испытательных подразделений конструкторских бюро Миля и Камова - большое достижение Сопкина.

По словам Ружицкого, Сопкин всячески поощрял дополнительное образование работников Опытного завода. Именно его стараниями многие работники получили высшее образование, стали инженерами. Он воспитал целую плеяду прекрасных специалистов-производственников, следуя лучшим традициям милевского коллектива.

«Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Александровича. Память о выдающемся руководителе производства и чутком заботливом человеке навсегда вписана в историю предприятия и в память тех, кто его любил и знал», - заключил Ружицкий.