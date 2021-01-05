РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Депутаты подмосковного Подольска вручили подарки детям из неблагополучных семей, ребята воспитываются в центре «Гармония», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Совместно с депутатом совета депутатов городского округа Подольск, членом фракции «Единая Россия» Олегом Паскарем поздравили коллектив Климовского центра социальной помощи семье и детям «Гармония» с Новым годом и Рождеством и вручили подарки для воспитанников центра», - сказал Максимович.

Он отметил, что в «Гармонии» у детей из неблагополучных семей, есть почти все – красивая одежда, вкусное питание, игрушки. Но им не хватает одного – родительской любви и внимания.

«Зачастую в семьях, где они живут, очень сложная обстановка – родители не работают, ведут асоциальный образ жизни. Дети, которые приходят из таких семей, очень сложные в воспитании, однако вернуть им радость и любовь, которых им недостает в их собственных семьях, можно совместными усилиями», - заключил он.