РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. За минувшие сутки в Люберцах выявили 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 4 269 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 131 новый случай заражения коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 33 новых случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 4 269 пациентов с Covd-19», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили два новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 1 149 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили четырех зараженных, количество заболевших с начала пандемии составило 1 452 человека.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 162 382 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 985 человек. Выздоровели и выписались 119 252 человека.

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Текстовая трансляция

5 ЯНВАРЯ

- В Подмосковье за минувшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1502 человека, с начала пандемии вылечились 119 252 пациента.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 1 млн россиян привились вакциной «Спутник V». Новых побочных эффектов от препарата не выявлено.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.

- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.

- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.

- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.