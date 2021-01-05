РИАМО - 5 янв. Машина наехала на препятствие, а затем перевернулась на внешней стороне МКАД, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне МКАД в районе пересечения с Боровским шоссе автомобиль совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. Движение затруднено на 1,9 километра», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие. На месте ДТП в настоящий момент работают аварийные службы.