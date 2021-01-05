РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 янв. Акция по сбору донорской крови для оказания медицинской помощи онкобольным детям Подмосковья прошла в микрорайоне ВНИИПО Балашихи, для пациентов Московского областного онкологического диспансера сдали кровь более 30 человек, сообщается на странице храма «Неопалимая Купина» в соцсети «ВКонтакте».

Все участники акции перед забором крови прошли краткое собеседование с опытным врачом-трансфузиологом. В том случае, если сдача крови была вредна для здоровья, то врач сообщал об этом. Бонусом стало бесплатное исследование крови каждого донора на наличие антител к Covid-19.

«Выражаем огромную благодарность всем, кто откликнулся на наше приглашение и сдал кровь для онкобольных детей. Нас сегодня было очень много: 32 донора при общей явке - 49 человек. Спасибо, друзья!» - говорится в сообщении.

Маленькие пациенты Московского областного онкологического диспансера в длинные новогодние праздники особенно нуждаются в донорской крови.