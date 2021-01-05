РИАМО - 5 янв. Москомархитектура согласовала архитектурный облик станции «Улица Строителей», которая будет построена в составе Коммунарской линии метрополитена, ее оформят в строительной тематике, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Станция «Улица Строителей» будет мелкого заложения. Она расположится вдоль Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Строителей и Панферова.

«Станцию украсят колонны-«галочки» с яркими желтыми вставками – это смелое современное решение, кроме того, явная отсылка к строительным креплениям. Такие можно увидеть на подъемных кранах, например. Светильники на потолке образуют непрерывную светящуюся линию», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что осветительные приборы на станции размесятся в черных декоративных конструкциях над зонами, где происходит посадка и высадка пассажиров.

По его словам, в наземных павильонах станции метро сделают оригинальный входной портал, у которого будет Г-образная арка, облицованная металлическими панелями желтого цвета.

Путевые стены и пол станции будут облицованы белым мрамором и черным гранитом.

В центре кассового зала сделают ряд прямоугольных колонн с отделкой металлическими панелями темного цвета. Но за счет цветового решения вестибюль будет выглядеть более спокойным, так как пол и потолок там будет светло-серым, а стены – белоснежными.

Общая площадь новой станции подземки составит около 17 тысяч квадратных метров.

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