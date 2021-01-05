РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 7695 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлен 1131 случай заболевания коронавирусом.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 36 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 7695 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 162 382 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 2985 пациентов, выздоровели и выписались 119 252 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30 и тематический сайт.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 ЯНВАРЯ

- В Подмосковье за минувшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1502 человека, с начала пандемии вылечились 119 252 пациента.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 1 млн россиян привились вакциной «Спутник V». Новых побочных эффектов от препарата не выявлено.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.

- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.

- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.

- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.